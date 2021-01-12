Белорусов ждет несладкая жизнь: подорожают печенье и вафли









С 1 января отдельные позиции продовольственных товаров при их ввозе на территорию страны для реализации «облагаются НДС по ставке в размере 20% вместо ранее применявшейся ставки НДС в размере 10%», говорится в документе.





До Нового года налогом на добавленную стоимость по ставке 10%, помимо хлеба и хлебобулочных изделий, облагались также мучные кондитерские изделия.





Теперь же ставка НДС 10% сохраняется только для хлеба и хлебобулочных изделий. Для сладкого печенья, вафель и некоторой другой продукции будет действовать ставка в 20%.





Напомним, что с Нового года в Беларуси дорожает целый ряд товаров и услуг. Из-за введения НДС на лекарственные средства и медизделия могут подорожать препараты в аптеках. Поднимутся в ценах сигареты, услуги ЖКХ, а также штрафы — с 1 января с 27 до 29 рублей выросла базовая величина.