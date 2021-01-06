



«В Беларуси происходит ритуальное регуляторное убийство. Добивают самозанятых, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес, — пишет Ярослав Романчук. — Реализуется план «пожму руку последнему предпринимателю». Белорусские власти отказались убивать предпринимательство одним ударом или мощным одноразовым шоком. Они активизировали формат «медленно-медленно будет подогревать воду до кипения».





Сразу два дополнительных нормативных источника регуляторного яда открыли власти с начала 2021 года. Первое — постановление Совмина № 774 от 30.12.2020г. Введены новации в процедурах проведения распродаж, акций, предоставления скидок, оформления ценников, проведения разносной торговле и даже продаже секонд хэнда.





Второй документ — указ президента № 9 от 6.01.2021 о маркировке. По оценке представителей малого предпринимательства реализация этого документа ставит под удар существования ~90% ИП.





Чиновники сжимают удавку на шее и карманах малого предпринимательства. Каждый шаг, каждый чих регулируется, регламентируется и контролируется. Тысячи норм, стандартов и правил — это и есть регуляторная удавка. Распорядители чужого, разумеется, ссылаются на необходимость защиты потребителя от недобросовестных продавцов и производителей. При этом никакой социологии, фактов нарушения такого рода прав они не приводят. Как игнорируют они ещё следующие факторы:





1) влияние роста регуляторных издержек на продавцов,





2) рост цен, сокращение ассортимента,





3) стимул производителей и потребителей переходить в «серую экономику» и повышение выходящих отсюда рисков,





4) рост рисков банкротства среди представителей малого предпринимательства,





5) польза для больших и богатых торговых сетей,





6) бюджетные потери от банкротства десятков тысяч ИП, соответствующий рост нагрузки на бюджет,





7) влияние на предпринимателей, многие из которых перед лицом банкротства решат не просто закрыть свой малый, кормящий всю семью бизнес, но навсегда уехать из страны.





Оценка регуляторного воздействия — на нуле. Главное для чиновников — поставить галочку в отчете. Их заботят только формальные процедуры. Последствия – хоть трава не расти.





Такого рода документы принимаются без обсуждения с предпринимателями, при полном игнорировании их точки зрения, интересов и расчетов. Постановление Совмина № 774 от 30.12.2020г. и указ президента № 9 от 6 1.2021 — это продолжение номенклатурно-силовой мести для «буржуйчиков». Белорусские ИП, представители малого и среднего бизнеса в 2020 году вдруг проснулись и решили, что у них достаточно ресурсов и денег, чтобы попробовать быть полноценными гражданами своей страны. Вот ответка от начальников ОМОНоэкономики. Душить, давить и добивать.





Белорусские власти подобными нормативными актами показывают свое истинное отношение к людям. Они видят их невежественными, инфантильными, неинформированными неспособными отличить хорошее от плохого. Они видят производителей товаров и услуг хищниками, жадными, циничными и думающими исключительно о своём кармане. Они рисуют себя справедливыми, честными добродетелями, которые радеют только об общественном благе.





На деле они создают коварную, опасную регуляторную паутину. Можно дергать за тысячу ниточек, чтобы наказывать, штрафовать, банкротить одних и создавать льготные, блатные условия другим.









Интерпретации «товар бывший в употреблении», «распродажа», «скидка», «ценник», «стимулирование реализации товаров» — это же золотое дно для тысяч контролеров и их начальников. Манипуляция ими грозит привести к переделу рынка, резкому росту коррупции под номенклатурными крышами местного и национального уровней.





Плевать на десятки тысяч рабочих мест, созданных кровью и потом обыкновенных людей.





Плевать на рост цен на товары, которые будут регулировать и контролировать старые и новые церберы.





Плевать на удовлетворение потребителей.





Плевать на отток предпринимательского капитала.





Белорусские власти решили не повторять ошибок 2020 года и пошли в решительную атаку на ликвидацию источников доходов тех, кто открыл в себе гражданина в 2020 году. Это реальный вызов для сотен тысяч предпринимателей. Более 25 лет только 2 – 3% ИП, представителей малого и среднего бизнеса инвестировали свое время, внимание и деньги в адвокатирование предпринимательства, в организации, которые защищают и представляют их интересы в диалоге с властями.





Именно поэтому они были поставлены властями в «игнор». Именно поэтому распорядители чужого позволили себе принять постановление Совмина № 774 от 30.12.2020г. и указ президента № 9 от 6.01.2021.





Нет активности, нет единства, нет системной работы по поддержке лидером мнений в этой сфере — нет полноценной защиты от номенклатурно-силового беспредела. 2021 год будет годом либо созревания своих интересов, объединения всех противников ОМОНоэкономики и ОМОНоправа, либо власти будут ликвидировать поодиночке всех тех, кто думал, что демократию в жестко авторитарной стране можно сделать за месяц-другой».