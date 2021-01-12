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Минфин практически выполнил задание по размещению гособлигаций на внутреннем рынке

Несмотря на кризис, вызванный в стране как коронавирусом, так и политическими событиями, Министерство финансов практически выполнило свои планы по размещению государственных облигаций на внутреннем рынке.

Согласно закону «О республиканском бюджете», в 2020 году Минфин должен был разместить на внутреннем финансовом рынке Беларуси гособлигаций на сумму не менее 600 млн долларов в эквиваленте. Это несколько меньше, чем было размещено в 2019 году (около 785 млн долларов в эквиваленте), то есть планы на 2020 год изначально были более скромными, пишет Ежедневник.

Согласно итогам 2020 года, с 1 января по 31 декабря на внутреннем финансовом рынке было реализовано государственных долгосрочных облигаций на 300 млн рублей (около 117 млн долларов по нынешнему курсу Нацбанка) и 463,44 млн долларов. Всего получается более 581 млн долларов в эквиваленте. Это несколько меньше, чем рассчитывали, но довольно неплохо, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию.


Интересно, что все облигации, проданные в белорусских рублях, были именными. Среди долларовых облигаций именные также занимают абсолютное большинство – 450,56 млн долларов. На предъявителя было реализовано облигаций на 12,88 млн долларов, сообщает Министерство финансов.

С 11 января 2021 года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» возобновляется размещение государственных облигаций, номинированных в долларах США, выпуска №271 по ставке 4,5 % годовых, сообщает ведомство.

Облигации на предъявителя для физических лиц продают отделения ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», но уже по ставке всего 3.2% годовых.
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