Беларусь планирует построить тракторный завод... в Африке





"Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран", - рассказали в пресс-службе.





Там уточнили, что Шейман также доложил президенту об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, "результаты показаны неплохие".





"В частности, выручка от реализации продукции составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства", - отметили в пресс-службе.





В сообщении также сказано, что более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание. Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.





Во время встречи Лукашенко и Шейман обсудили также подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.





Виктор Шейман с 1995 по 2000 год занимал пост государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. В настоящее время является управляющим делами президента Беларуси, курирует белорусские проекты в Африке.







