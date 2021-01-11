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Беларусь планирует построить тракторный завод... в Африке

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, обсуждали строительство тракторного завода в Африке, говорится в сообщении на сайте пресс-службы Лукашенко в понедельник.


"Касаясь сотрудничества со странами африканского континента, Виктор Шейман доложил о заключении контракта на поставку техники в данный регион и о проработке следующего договора. Кроме того, прорабатывается вопрос строительства тракторного завода в одной из африканских стран", - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Шейман также доложил президенту об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году, "результаты показаны неплохие".

"В частности, выручка от реализации продукции составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства", - отметили в пресс-службе.

В сообщении также сказано, что более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание. Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.

Во время встречи Лукашенко и Шейман обсудили также подготовку к предстоящему Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.

Виктор Шейман с 1995 по 2000 год занимал пост государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. В настоящее время является управляющим делами президента Беларуси, курирует белорусские проекты в Африке.
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