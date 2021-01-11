Не дождетесь! Полной отмены роуминга между Беларусью и Россией не будет
Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Россией и Беларусью будут действовать до конца 2021 года в условиях тестового режима.
Эту информацию подтверждают пресс-службы четверки мобильных операторов РФ («Мегафона», МТС, «Билайна» и Tele2).
Как сообщалось, Россия и Беларусь договорились о снижении с 1 ноября 2020 года стоимости интерконнекта на территории так называемого "союзного государства" с 30 центов до 1,5 цента за минуту.
С начала 2021-го планировался переход на постоянное применение комфортных абонентских тарифов.
Однако тестовый период изучения механизмов взаимодействия при пропуске роумингового трафика между Россией и Беларусью продлен до конца текущего года
В рамках тестового периода российские и белорусские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.
В сентябре 2020 года Минсвязи сообщало, что белорусские и российские операторы электросвязи успешно завершили тестирование отмены роуминга на территории "союзного государства".
Источник: officelife
17:21 11/01/2021
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