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Как правящий режим сам лишает налогов казну и выплат в ФСЗН

Кто ещё вчера платил налоги в местный бюджет и делал отчисления в пенсионный фонд, сегодня уехали на заработки в Европу.

Как правящий режим сам лишает налогов казну и выплат в ФСЗН
Предприниматели массово уходят с рынка «Солнечный» в Пинске и увозят с собой торговые павильоны. Более 80 торговых мест уже опустели, пишет Медиа-Полесье.

На рынке «Солнечный» в Пинске всё больше и больше освобождается торговых мест. На сегодняшний день уже разобрано и вывезено более 80 роллетных кабин и торговых павильонов. И занимать освободившиеся места никто не спешит.

Причин ухода предпринимателей с рынка несколько. Одна из них, объясняют те, кто ещё пока остаётся работать, это отсутствие покупателя. Чтобы приехать на рынок, человеку нужно где-то припарковать машину. Кругом запрещающие остановку и стоянку знаки установлены. А въезд на платную стоянку стоит 1 рубль. 

Человеку, может быть, нужно лампочку купить за 50 копеек, говорят предприниматели, а он должен за парковку в 2 раза больше заплатить. Поэтому покупатель едет в туда, где можно бесплатно припарковать машину. Возле магазинов и торговых центров, а их сегодня в Пинске немало, все парковки бесплатные.

Вторая причина – стоимость аренды торгового места. Например, за 12 м.кв. торговой площади торговцу автозапчастями в месяц нужно заплатить 145 рублей. А их при отсутствии покупателя ещё нужно заработать. Предприниматели не раз ставили вопрос перед руководством Пинского РСУ, которому принадлежит рынок «Солнечный», о снижении ставки арендной платы, однако всякий раз получали отказ.

В итоге, многие из тех, кто ещё недавно платил налоги в местный бюджет, делал отчисления в пенсионный фонд, оставили торговлю на рынке и уехали на заработки в Европу. Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то – таксистом, кто-то – сотрудником в офисе.
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