Не ждали? Доллар круто подорожал на торгах в понедельник

Курс доллара подскочил сразу на 0,0132 BYN до 2,5787 BYN/USD и покинул минимум за три недели. За последние пять торгов доллар укрепился уже четвёртый раз, но за это время его курс вырос всего на 0,0079 BYN.





Курс евро обвалился на 0,0251 BYN до 3,1397 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день, а до этого его курс находился на историческом максимуме.





Курс российского рубля упал на 0,0208 BYN до 3,4645 BYN/100 RUB.





Итоги первой рабочей недели 2021 года

Первая неделя выдалась очень короткая — всего три рабочих дня, но белорусскому рублю хватило времени, чтобы укрепиться ко всем валютам:





курс доллара −0,0134 BYN (−0,52%);

курс евро −0,0032 BYN (−0,10%);

курс российского рубля −0,0018 BYN (−0,05%);

стоимость корзины валют −0,22%.

Итоги декабря на БВФБ

За декабрь белорусский рубль смог незначительно подорожать к доллару и существенно девальвироваться к евро и российскому рублю:





курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);

курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +1,66%.

Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть, а доллар почти на четверть.





Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.





курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);

курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +14,09%.

Центробанк России

На Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара вырос сразу на 64 копейки до 74,5157 российских рублей, а аналогичный курс евро поднялся всего на 7 копеек до 90,86 российских рублей.





Сегодня Банк России на основании этих данных установит первые новые официальные курсы иностранных валют.





Напомним, что за период с 31 декабря 2020 по 11 января 2021 официальные курсы не менялись:





доллар 73,8757 RUB/USD;

евро 90,7932 RUB/EUR.

Итоги декабря в России

Российский рубль в последнем месяце года смог укрепиться и к доллару, и к евро:





курс доллара −2,3242 RUB (−3,05%);

курс евро −0,5213 RUB (−0,57%).

Итоги на валютном рынке РФ за 2020 год

Российский рубль за минувший год существенно подешевел к доллару и евро. Так, российская валюта на пятую часть обесценилась к доллару и почти на треть к евро:





курс доллара +11,9700 RUB (+19,34%);

курс евро +21,3047 RUB (+30,71%)