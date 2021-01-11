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Стачком призвал компанию Yara потребовать от руководства «Беларуськалия» выполнения обещаний

Стачком «Беларуськалия» призвал генерального директора норвежской компании Yara International, покупающей в Беларуси калийные удобрения, потребовать от руководства предприятия выполнения обещаний. Текст обращения опубликован в телеграм-канале стачкома.



В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.

«Все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам, будут всего лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей», — убеждены авторы обращения.

Они призывают руководство Yara потребовать от «Беларуськалия» «незамедлительного выполнения» обещаний и «безусловного соблюдения всех прав и свобод работников». 
"Белорусский партизан"
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