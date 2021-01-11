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"Великий камень" планирует до конца года привлечь около 17 новых резидентов

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" планирует до конца года привлечь около 17 новых резидентов, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.



"В конце (2021-го - Прим.) года хотел бы давать интервью, что у нас 85 резидентов, как мы спланировали. Это задача непростая, мы должны привлечь порядка 17 резидентов. Наработки для этого есть", - рассказал Ярошенко.

Он уточнил, что в 2020 году планировалось привлечь 20 резидентов, но в парк пришли 13 проектов.

"Вместе с тем хочу отметить, что проекты очень хорошие, некоторые действительно для нас системообразующие", - подчеркнул глава администрации "Великого камня". В качестве примера он привел проект по созданию мультимодального железнодорожного терминала с участием Германии, Китая, Беларуси и Швейцарии, который начнут строить в этом году.

Индустриальный парк "Великий камень" создается как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. Парк возводится в 25 км от Минска. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк "Великий камень" наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. На данный момент в "Великом камне" зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира.
Интерфакс
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