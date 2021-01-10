В пандемию коронавирусной инфекции необходимость в медицинских транспортных средствах резко возросла. Вероятно, именно это и подтолкнуло американскую некоммерческую службу санитарной авиации Hatzolah Air заключить контракт с израильской компанией Urban Aeronautics. В ближайшие годы последняя должна будет создать специальную модификацию своего аэротакси CityHawk, предназначенную для эвакуации больных, пишет Naked science.





Предварительный заказ включает четыре «летающих скорых помощи», однако точные даты поставки пока неизвестны. Аэротакси вертикального взлета и посадки CityHawk, на базе которого будет создана санитарная модификация, еще ни разу не поднималось в воздух. Согласно официальному пресс-релизу, специалисты Urban Aeronautics оценивают срок разработки в 3-5 лет. За такое доверие к перспективному проекту Hatzolah Air получит не только летательные аппараты, но и право быть их дистрибьютором на территории США.





Новость о заключенном контракте не стала неожиданностью для тех, кто следил за разработкой CityHawk. В Urban Aeronautics давно рассматривали экстренную медицинскую помощь в качестве одного из приоритетных направлений применения своего детища. Также, ранее в 2020 году компания подписала меморандум о взаимопонимании с Hatzolah Air. Обе организации договорились сотрудничать не только в качестве клиента и поставщика, но и в рамках разработки «летающей скорой помощи». Для израильского авиационно-космического предприятия очень полезен опыт американской некоммерческой экстренной службы.





Компания Hatzolah Air на благотворительной основе оказывает услуги авиационной транспортировки пациентов. В ее арсенале есть специально подготовленные санитарные самолеты на базе бизнес-джетов различного класса. Организация ведет свою деятельность по всему миру уже более полувека. Несмотря на бесплатность сервиса для пациентов, стоимость летного часа — один из ключевых параметров будущего санитарного аэротакси.