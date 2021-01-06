— На «Горизонте» делают «отверточную сборку микроволновок», к тому же купленной разработки. На самом деле, там добавочной стоимости очень мало. Это даже не уровень Вьетнама, Бангладеш или Китая, где сборочные производства начинались с частной инициативы.





Частная инициатива там была заинтересована в развитии. Да, они копировали, но при этом старались разобраться в том, что они копируют. А в Беларуси просто «отверточные производства» и все. Ведь при «Горизонте» нет никаких научно-исследовательских институтов, — отметил на Примусе менеджер.





Терпиловский считает, что применение на этом предприятии до сих пор «советской галочно-палочной системы» не позволит создать там инновационный центр, который бы смог стать альтернативой ПВТ:





— ПВТ — это создание сложных интеллектуальных продуктов на экспорт. Откуда на «Горизонте» возьмутся настолько высококлассные программисты, чтобы создавать эти продукты? Даже если Лукашенко, убрав льготы в ПВТ, создаст какое-то «мини-ПВТ» в рамках «Горизонта», вряд ли это привлечет профессионалов. Потому что однажды он уже их обманул.





И сейчас мы наблюдаем абсолютную потерю доверия к властям. Кто пойдет в центр, если там не будут обеспечены условия, которые есть в частных компаниях?





По-моему, заявления о возможности создания альтернативы ПВТ на «Горизонте» — это больше пропагандистская риторика. Лукашенко прекрасно понимает, что этого не будет, но говорить об этом надо, чтобы сохранить собственную власть и хотя бы какую-то часть приверженцев, тех же рабочих «Горизонта». Это не об экономике, это только про власть.





Эксперт также перечислил ряд внешних факторов, которые власти сейчас пытаются использовать в своих интересах, чтобы оправдать свои ошибки:





— Короновирус, политический кризис, ценовые игры с Россией — все это факторы, которые позволяют манипулировать мнением людей. Экономическая ситуация будет ухудшаться, можно будет отсылать причины той или иной неудачи на эти внешние факторы. И власть этим пользуется.





Например, границы закрыли якобы для борьбы с короновирусом. На самом деле, это примитивное решение остановить тех, кто получает большую зарплату и с кого можно получить большие налоги. Но это не совсем умная попытка задержать здесь этих людей.





Наоборот, белорусские власти на ровном месте создают кризисную ситуацию. Надежда на то, что, поднимая налоги, мы соберем дополнительный миллиард рублей, останется всего лишь надеждой.





Потому что единственный источник повышения налоговых поступлений — это создание привлекательной среды развития предпринимательства. Бизнесу и производителям нужны четкие и понятные правила игры.





Когда налоги снижают и развивают среду для развития предпринимательства, растет ВВП, растут доходы населения, растет потребление и т.д. Увеличение налогов повлечет за собой, в первую очередь, увеличение цен на продукцию, снижение потребительского спроса, снижение покупок, снижение предпринимательской активности.





В результате все это, наоборот, приведет к снижению налоговых поступлений. Советское мышление нашей власти приводит к тому, что она совершает поступки, которые противоречат здравому смыслу, — объясняет аналитик.