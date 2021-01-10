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Илон Маск намерен продать все и построить город на Марсе

Илон Маск заявил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным, чтобы воплотить мечту - начать колонизацию красной планеты и построить автономный город на Марсе.


Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.

"У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний", — цитирует его издание.

Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.

"Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов", — приводит его слова Business Insider, сообщает РИА Новости.

По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.

На текущей неделе агентство Bloomberg сообщило,  что самым богатым человеком на планете стал Илон Маск. Журнал Forbes считает, что Маск пока №2 в списке миллиардеров.

Акции производителя электромобилей Tesla 7 января выросли на 4,8%. Это позволило основателю компании и ее основному владельцу 49-летнему Илону Маску обогнать в рейтинге миллиардеров Bloomberg основателя Amazon Джеффа Безоса. 

Состояние Маска на 10:15 по времени Нью-Йорка составляло 188,5 млрд долларов, что на 1,5 млрд больше, чем у Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года. 
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