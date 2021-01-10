- Начало года на белорусском валютном рынке было относительно спокойным. За первые две торговые сессии 4 и 5 января основные валюты - доллар и евро - подорожали буквально в пределах статистической погрешности.

Доллар укрепился на 0,12%, евро - на 0,07%. Это изменения в рамках стабильных классических валютных торгов.





Российский рубль за два дня выходил на какие-то максимумы, потом вернулся к текущему курсу. Там были изменения: один день на 1,25%, второй - на 1,27%, а за два дня российская валюта осталась без изменений.





Это все отражает влияние внутреннего рынка, состояние экономики и бюджета Республики Беларусь в начале года. Исходя из того, что глобальных изменений ни во внешних, ни во внутренних факторах пока не предвидится, можно предположить: январь 2021 года скорее всего продержится вблизи нынешних котировок. То есть, доллар будет в районе 2,55-2,60 белорусского рубля, евро - 3 рубля 15-20 копеек, российский рубль - в диапазоне 3 рубля 45-50 копеек за 100 российских.





Какая из трех валют будет предпочтительнее?





Можно отметить, что те прогнозы, которые мы давали в прошлом году, в целом начинают понемногу реализовываться.





И, наверное, из тройки основных валют все-таки более предпочтительным будет евро. Это отмечают и многие другие эксперты.





Помните о классике





Не стоит забывать и о таких классических резервных активах, как золото, драгоценные металлы, которые вот уже в начале года показали достаточно хорошую положительную динамику роста. Например, золото сегодня (на 5 января) торгуется выше 1950 долларов за унцию. Напомним, что 2020 год заканчивался для золота на отметке 1860 долларов. Так, за два дня 2021 года золото добавило почти 100 долларов за унцию.





В принципе, в такой же пропорции дорожает и серебро, которое недооценено по отношению к золоту и имеет перспективу большего роста.





Рекорды и риски криптовалют





Наряду с классикой валютного рынка, обратила на себя внимание динамика изменения криптовалют, которую мы наблюдали в конце 2020-го и начале 2021 года. Когда традиционный валютный рынок был на рождественских и новогодних каникулах, наиболее популярная криптовалюта - биткоин - дорожала на 10-15% за день. Биткоин побил исторические максимумы и достиг отметки в 34 тысячи 754 доллара за один биткоин.





Немного в тени биткоина остались другие криптовалюты, например, эфириум, который в динамике опередил биткоин и тоже поднимался до исторических максимумов. Эфириум в эти дни торгуется выше 1000 долл ов, даже достигал 5 января отметки 1127 долларов.





Вместе с тем, эти валюты далеко не рекомендованы для рядовых потребителей, участников финансового рынка, из-за их очень сильной волатильности. С какой скоростью они дорожают, с такой же могут и снизиться. Кроме этого, они слабо поддаются макроэкономическому прогнозу.





Что в итоге?





А из классических инструментов, наверное, предпочтительнее в настоящее время все-таки евро как валюта, а также золото и серебро, которое имеет очень хороший шанс роста. Эти активы могут показать довольно заметный рост в ближайшие два-три месяца и поэтому имеет смысл к ним приглядеться.