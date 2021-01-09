Рынок автомобилей в 2021 году: чего ожидать белорусам

Что делать белорусам, которые уже планируют купить новый автомобиль? Разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».





Во-первых, стоит обратить внимание на белорусский рынок электромобилей. За III квартал уходящего года количество ввезенных в Беларусь электрокаров выросло, обнуление таможенных пошлин и НДС на приобретение электротранспорта делает такую покупку более выгодной, а стремительный рост числа электрозаправок по всей стране стимулирует больше путешествовать по Беларуси.





Кроме того, в Минске в районе рынка в Ждановичах открылся первый специализированный центр по продаже подержанных электрокаров и гибридов. На продажу представлено более 20 моделей. В центре также предлагают принять старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в зачет стоимости гибрида или электромобиля.





Белорусские аналитики прогнозируют, что к концу 2021 г. количество электрокаров в стране вырастет до 5 тыс., в 2022 г. — до 25,8 тыс., в 2023 г. — до 54 тыс., в 2024 г. — до 82,8 тыс., а в 2025 г. количество «зеленого» транспорта может вырасти до 230 тыс.





Во-вторых, некоторые банки продолжают выдавать кредиты на покупку новых машин Geely. Так, «Беларусбанк» предлагает кредит на срок до 5 лет с переменной процентной ставкой (на сегодняшний день 13,33 % годовых). Для оформления кредита необходимы поручитель и залог авто со страхованием по КАСКО.





«БПС-Сбербанк» также кредитует приобретение новых автомобилей марки Geely. Кредит выдается сроком до 5 лет с плавающей процентной ставкой (ставка рефинансирования + 5,58 %). Автомобиль является предметом залога со страхованием по КАСКО.





Банк «БелВЭБ» выдает кредиты на приобретение не только новых машин, но и автомобилей с пробегом марок Geely, Lada, Renault, KIA, Škoda. Новый Geely можно взять в кредит под 13,33 % годовых сроком до 7 лет. Для покупки авто других марок предлагается кредит на срок до 5 лет под 13,33 %, или на срок до 7 лет под 24,9 %. Преимуществами предложения банка «БелВЭБ» являются оформление кредита онлайн и отсутствие необходимости предоставлять справку о доходах.





Банк «ВТБ» также предлагает кредиты на покупку как новых, так и подержанных автомобилей. Оформить кредит можно на срок до 5 лет под 29,9 %, при этом машина не является предметом залога.





У «БТА Банка» схожее предложение: кредит на покупку автомобиля марки Volkswagen, Škoda, Nissan, Ford, KIA на срок от 4 до 7 лет под 13,33–29 % годовых. Особенностью кредита от «БТА Банка» является то, что автосалон может изменять условия кредитования, в том числе срок кредита и процентную ставку.





«Белорусский народный банк» предлагает взять кредит на покупку новых автомобилей у официальных дилеров марок Volkswagen, Renault, Nissan, KIA, Lada. Кредит выдается сроком до 10 лет под 13,33 %, при условии залога автомобиля со страхованием по КАСКО. Досрочное погашение кредита возможно уже с первого дня оформления договора.





«Технобанк» выдает кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей у дилеров Škoda и Volkswagen. В зависимости от кредитной программы средства выдаются на 4–5 лет под 18 % годовых. Договор оформляется на условиях залога автомобиля со страхованием по КАСКО.





В-третьих, машину с пробегом все еще можно взять в лизинг. Например, «Активлизинг» предлагает купить автомобиль с пробегом не более 10 лет на срок до 7 лет. Переплата за лизинг будет зависеть от возраста авто: чем старше машина, тем больше переплата.





«Микролизинг» предоставляет возможность взять машину любого возраста в хорошем состоянии. Договор заключается на срок до 5 лет с авансом 20–40 % от стоимости авто. Переплата также будет зависеть от срока эксплуатации автомобиля.





Таким образом, у белорусов есть возможность приобрести и новый, и подержанный автомобиль. Выгоднее всего покупать новые машины или электрокары, но и для автомобилей с пробегом можно найти приемлемые варианты.







