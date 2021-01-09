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Проект не может быть реализован: почему не строят станцию «Слуцкий гостинец» на третьей линии минского метро?

О проблемах, с которыми столкнулись метростроевцы, рассказал генеральный директор УП «Минскметрострой» Леонид Стухальский

Фото: tut.by
 
По его словам, положение дел на третьей станции этой очереди пока вызывает наибольшее беспокойство. На «Слуцком гостинце» к основным работам метростроители еще не приступали.
 
Выполнены только перенос инженерных сетей, ограждение строительной площадки и объездные дороги.
 
— Все дело в том, что проектное решение по данному объекту, заложенное специалистами ОАО «Минскметропроект», не учло наши возможности по его реализации. В соответствии с ним предусмотрено шпунтовое заграждение котлована будущей станции. Но даже бэушное оборудование для вдавливания и сами шпунты, а это около 2,5 тыс. тонн металлических свай, весьма дорогостоящие и в нашей стране не производятся. Уже провели два тендера по определению подрядчика этих работ, увы, пока безрезультатно. Наше предприятие склоняется к сооружению ограждения котлована по уже отработанной и проверенной временем технологии «стена в грунте». Эта станция, а также «Неморшанский сад» неглубокого залегания — около 16 метров. И обе будут возводиться открытым способом, что, естественно, удешевляет их строительство. А для того чтобы более прогрессивная шпунтовая технология себя оправдала, нужна как минимум ее четырехкратная оборачиваемость. Мы же повторно сможем использовать шпунтовые изделия из металла максимум два раза. Поэтому до сих пор не решен вопрос целесообразности применения данной технологии.
 
Надеюсь, в ближайшее время он все же будет улажен с руководством «Минсметропроекта», цитируют его «Минск-Новости».
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