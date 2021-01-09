Об этом заявил Sputnik известный белорусский экономист Ярослав Романчук.





По мнению эксперта, все «экономические болячки», накопившиеся в Беларуси за 2020 год, очень похожи на проблемы, с которыми экономика страны уже сталкивалась за последние 25 лет.





«Несбалансированность экономического роста, монополизация, отсутствие режима честной конкуренции, удушение частного сектора ― все это приведет к тому, что экономика Беларуси в новом году будет находиться в рецессии», ― считает Романчук.





Для сравнения, в 2019 году белорусский ВВП превышал 63 млрд долларов, в 2020 году стал меньше 60 млрд, в 2021 году может опуститься ниже 55 млрд, полагает экономист.





«С учетом повышения налогов и девальвационных ожиданий, а также конкретных шагов по росту цен я вижу, что инфляция будет приближаться к 10%, Нацбанку будет не под силу удержать цены», ― считает собеседник.





Кроме того, с учетом нынешней нефтяной конъюнктуры в мире и сохранения коронавирусных ограничений будет продолжаться падение экспорта и импорта товаров, это падение в Беларуси, по мнению Романчука, составит порядка 10%.





По прогнозу экономиста, средняя зарплата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30.