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«Нацбанку будет не под силу удержать цены»: Ярослав Романчук спрогнозировал среднюю зарплату и курс рубля в 2021 году

Беларуси предстоит сложный в экономическом плане год, нужно переосмыслить стратегию развития страны и задуматься о перезагрузке экономики.

«Нацбанку будет не под силу удержать цены»: Ярослав Романчук спрогнозировал среднюю зарплату и курс рубля в 2021 году
 
Об этом заявил Sputnik известный белорусский экономист Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, все «экономические болячки», накопившиеся в Беларуси за 2020 год, очень похожи на проблемы, с которыми экономика страны уже сталкивалась за последние 25 лет.

«Несбалансированность экономического роста, монополизация, отсутствие режима честной конкуренции, удушение частного сектора ― все это приведет к тому, что экономика Беларуси в новом году будет находиться в рецессии», ― считает Романчук.

Для сравнения, в 2019 году белорусский ВВП превышал 63 млрд долларов, в 2020 году стал меньше 60 млрд, в 2021 году может опуститься ниже 55 млрд, полагает экономист.

«С учетом повышения налогов и девальвационных ожиданий, а также конкретных шагов по росту цен я вижу, что инфляция будет приближаться к 10%, Нацбанку будет не под силу удержать цены», ― считает собеседник.

Кроме того, с учетом нынешней нефтяной конъюнктуры в мире и сохранения коронавирусных ограничений будет продолжаться падение экспорта и импорта товаров, это падение в Беларуси, по мнению Романчука, составит порядка 10%.

По прогнозу экономиста, средняя зарплата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30.
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