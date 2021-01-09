Выплаты отправляют в 9 стран, больше всего - в Латвию и Россию. Это следует из данных Фонда соцзащиты населения. Стало больше также иностранцев, которым выплачивают пенсии в Беларуси.





По последним обнародованным данным, число тех, кто живет за границей, но получает пенсии в Беларуси, на начало октября составило 8495 человек. Для сравнения: на начало апреля их насчитывалось 8195 человек. Пенсии отправляют в 9 стран, больше всего — в Латвию (4 189) и Россию (3 833). Среди других стран — Литва (439), Польша (14), Чехия (11), Израиль (3), Испания (2), Вьетнам, Германия, Украина, Эстония (по одному человеку). По сравнению с данными на начало апреля добавились Вьетнам и Эстония.





Дело в том, что с 1 марта 2020 года вступил в силу договор между Беларусью и Эстонией о социальном обеспечении.





В ФСЗН ранее поясняли, что пенсии белорусам, которые проживают за пределами нашей страны, начисляются по соглашениям с другими государствами. К примеру, с Россией и Литвой у нашей страны заключены договоры, по которым пенсии выплачиваются по пропорциональному принципу: назначение и выплата пенсий производится государством, на территории которого приобретен стаж, в том числе в период СССР. А при переселении пенсионера с территории одного государства на территорию другого пенсию продолжает выплачивать государство, которое ее назначило.





Пенсии в Беларуси, по данным на начало октября, получали 29 336 иностранца, они проживают в нашей стране (для сравнения: на начало апреля их насчитывалось 28 303 человека). Если смотреть по странам, то это Россия (25 244), Латвия (2 817), Литва (1 047), Эстония (146), Азербайджан (66), Украина (14), Польша (2). По сравнению с началом апреля в этот список добавилась Эстония.

Сколько денег уходит на выплаты пенсий тем, кто выехал за границу, и иностранцам в Беларуси

В 2020 году, как планировалось, вырастут траты на выплату пенсий и пособий белорусам, выехавшим за границу, а также иностранцам, которые находятся в нашей стране, — до 112 миллионов рублей. На 2021 год бюджете ФСЗН заложена сумма в 138,8 миллиона рублей.





На 2019 год в бюджете ФСЗН на эти выплаты были запланированы почти 103 миллиона рублей. На 2018 год эта сумма была заложена на уровне 92,1 миллиона рублей, а по факту выплачено 87,9 миллиона.





За весь 2017 год эта сумма составила 81 миллион рублей. Основная часть пенсий выплачивалась тем, кто прибыл из России.



