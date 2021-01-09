+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

После приезда Лукашенко «Горизонт» ищет нового директора

Управляющая компания холдинга «Горизонт» объявила конкурс на замещение вакансии «директор предприятия».




Кандидат на управленческую должность должен быть готов к исполнению таких обязанностей, как организация, ведение и контроль финансово-хозяйственной деятельности; создание и реализация бизнес-плана по перепрофилированию и развитию действующего производства. От топ-менеджера также потребуется организация встреч и переговоров с иностранными партнерами и, главное, принятие управленческих решений.

Соискатель на руководящую должность должен иметь высшее образование и опыт работы в должности директора/замдиректора предприятия с численностью от 50 человек.

Также требуется знание английского языка, организации производственного процесса, финансов, действующего законодательства. Приветствуется опыт ведения переговоров.

Особо отмечена в списке требований готовность руководителя к переезду в областные города.

Объявление о поиске директора размещено 6 января, то есть на следующий день после визита главы государства на «Горизонт».

Как известно, в настоящее время гендиректором Управляющей компании холдинга «Горизонт» является Юрий Предко.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]