Цены на нефть превысили $55 за баррель впервые с февраля 2020 года
Цены на нефть достигли максимальной отметки с февраля 2020 года, сообщает Reuters.
Подорожание нефти до максимальных показателей за 11-месячный период после ценового обвала стало возможным на фоне достижения странами ОПЕК+ соглашения по условиям сделки на февраль и март текущего года.
Так, нефть марки Brent накануне достигла уровня в $55,35 за баррель, подорожав на 1,8% и. В свою очередь нефть марки WTI торговалась на уровне $51,59, добавив в цене 1,5% за сутки.
По мнению ряда аналитиков, рост нефтяных цен обусловлен оптимизмом, вызванным началом массовой вакцинации от коронавируса в мире, в связи с чем могут быть сняты ограничения на передвижения, а значит, вырастет спрос на нефтяное сырье и топливо.
09:44 09/01/2021
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