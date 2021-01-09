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Халезин: Теперь я могу добавить, что украинские власти предали не только беларусов, но и Литву

"Украина, единственная из стран-соседей Беларуси, решила покупать электроэнергию у Лукашенко".

Украина, единственная из стран-соседей Беларуси, решила покупать электроэнергию у Лукашенко, пишет директор Беларуского свободного театра Николай Халезин.

В ноябре прошлого года экс-глава Службы безопасности Украины нардеп Наливайченко заявил, что деструктивные силы внутри Украины пытаются возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, а меньше чем через месяц после его слов, в декабре 2020, Украина сняла запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и России.

На этой неделе стало известно, что Украина начала покупать белорусскую энергию.
 
Поставками занимаются «Донбассэнерго» и «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука. В ближайшее время к ним присоединятся ещё две компании.

Когда несколько месяцев назад я написал о том, что политика Украины является предательской по отношению к Беларуси, меня забанили несколько украинских телеканалов, которые до того времени регулярно приглашали в эфиры. Теперь я могу добавить, что украинские власти предали не только беларусов, но и Литву, под бок которой Лукашенко подложил управляемый ядерный заряд.
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