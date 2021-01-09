Посмотрите, какие доходы у делегатов Всебелорусского народного собрания от Гомеля
11–12 февраля в Минске пройдет шестое Всебелорусское народное собрание. Некоторые ожидают, что это будет знаковое событие для страны. Лукашенко вначале декабря 2020 года озвучил намерение сделать его конституционным органом, пишет «Флагшток».
При этом он предложил избирать делегатов сразу на пятилетний срок. В такой ситуации чиновники ожидаемо решили сделать ставку на депутатов местных советов всех уровней и представителей лояльных общественных организаций.
На Всебелорусское народное собрание планируется привезти 2 700 делегатов. Именно столько может вместить Дворец Республики в Минске.
«Это люди, которые уже имеют определенный мандант от своих земляков и коллег по работе. Они ходят по земле и прекрасно знают основные проблемы конкретных территорий и трудовых коллективов» — такими словами охарактеризовал выдвигаемых делегатов заместитель главы президентской администрации Андрей Кунцевич.
Первыми озвученными участниками Всебелорусского народного собрания от Гомеля стали депутаты. Решение о своем выдвижении приняли они же сами на последней сессии Гомельского городского Совета депутатов 2020 года. 15 командированных депутатов состоят в Гомельском городском Совете депутатов, еще 10 — в областном.
Все делегаты достаточно надежные для Лукашенко: они имеют прямое отношение к государственной системе. Это либо «вертикальщики», либо руководители государственных предприятий и учреждений. Средний возраст делегатов из числа гомельских депутатов составляет 51 год. Отметим, что 20 человек из 25 первый свой паспорт получали еще во времена СССР. Всего же от Гомеля в собрании примут участие 75 представителей.
«Флагшток» решил проверить, насколько близки к народу делегаты из Гомеля и решил заглянуть в их декларации о доходах за 2017 год, которые они опубликовали, баллотируясь в депутаты.
Как оказалось, средний размер задекларированного дохода за 2017 год новоиспеченных делегатов собрания оказался почти в 4 раза выше, чем средняя номинальная начисленная заработная плата в Гомельской области за тот же год. А если сравнивать с медианой зарплат, то есть зарплатой среднего работника Гомельской области, то разрыв будет еще больше.
Наиболее далекими от зарплат средних гомельчан оказались доходы теперешнего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Долголевца и генерального директора «Гомельского ДСК» Александра Гончарова. Их заработки в 2017 году были в 7,5 раз больше, чем у среднестатистического жителя Гомельщины.
Глядя на должности делегатов, их высокие заработки не кажутся огромными или не заслуженными. Тем не менее, совершенно непонятно, как могут принимать какие-либо решения от лица всего белорусского народа люди, которые не являются типичными представителями народа и которых народ для представления своих интересов не выбирал.
Василий Дробышевский
08:50 09/01/2021
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