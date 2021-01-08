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Цена нефти Brent впервые за год поднялась выше $55 за баррель

Нефть Brent впервые с февраля 2020 года торгуется выше отметки 55 долларов за баррель.

На бирже ICE в Лондоне днем 8 января баррель нефти с североморских месторождений с поставками в марте стоит 55,18 долларов, подорожав почти на 1,5% с открытия торговой сессии.

Биржевая цена американской WTI также выросла — до 51,48 доллара за баррель (+1,3%).

Рост цен на нефть аналитики Reuters объясняют надеждой инвесторов на восстановление мировой экономики в 2021 году. Помимо нефти растут и основные биржевые индексы в США, Европе и Японии.

Котировки Brent используются для определения цены на российские сорта нефти. Бюджет России на 2021 год сверстан исходя из ожидаемой цены на нефть Urals 45,3 доллара за баррель.
Источник: meduza.io
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