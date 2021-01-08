



Если посмотреть в динамике, то за год подушка финансовой безопасности Беларуси сократились на $1,9 миллиарда. В относительных величинах минус составил внушительные 20,5%. При этом цель, которую Нацбанк ставил на 2020 год, достичь даже более чем удалось. Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен был составить не менее $7,3 млрд.





НА ЧТО ТРАТИЛИСЬ ЗВР в 2020 ГОДУ?





Отмечается, что сокращение уровня золотовалютных резервов в основном обусловлено плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. Всего за год на эти цели было израсходовано порядка 3,9 миллиарда долларов (например, в декабре — 227 миллионов долларов). Вторая статья расходов - продажа Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.





Если говорить о целях на наступивший год, то они менее амбициозны: объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов. Именно это определено в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2021 год.





ТОЛЬКО ЦИФРЫ





Как менялись объемы золотовалютных резервов Беларуси на протяжении 2020 года





Январь: минус $150,4 миллиона (-1,6%)





Февраль: минус $438,2 миллиона (-4,7%)





Март: минус 1миллиард 018,4 миллиона (-11,6%)





Апрель: плюс $96,2 миллиона (+1,2%)





Май: минус $3,7 миллиона (-0,05%)





Июнь: плюс $916,4 миллиона (+11,6)





Июль: плюс $61,8 миллиона (+ 0,7%)





Август: минус $1 миллиард 399,6 миллиона (-15,8%)





Сентябрь: минус $136,4 миллиона (-1,8%)





Октябрь: плюс $164,2 миллиона (+2,2%)





Ноябрь: минус $109,2 миллиона (-1,5%)





Декабрь: плюс $92,1 миллиона (+1,2%)





«ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ НА КОНЕЦ 2021 ГОДА ОБЪЕМ ЗВР В $6 МИЛЛИАРДОВ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ КОМФОРТНЫМ»





- На начало 2021 года объем золотовалютных резервов составил почти $7,5 миллиарда долларов. Планировали - $ 7,3 миллиарда. То, что за год потратили пятую часть ЗВР – это существенно? - с этим вопросом «Комсомолка» обратилась к старшему аналитику компании «Альпари Евразия» Вадиму Иосубу.





- Очевидно, что объем ЗВР - величина не статичная, а испытывающая как входящие, так и исходящие потоки. Расходы - возвраты долгов, приходы – привлечение средств на внешнем и внутреннем рынке. Еще один фактор – операции на валютном рынке. Когда предприятия и населения массово валюту продает, Нацбанк может ее покупать и зачислять в резервы.





И наоборот: когда на внутреннем валютном рынке есть высокий спрос на валюту, то Нацбанк вынужден в этот спрос гасить средствами из резервов. Еще один канал пополнения резервов – это пошлины на экспорт нефти, нефтепродуктов и калийных удобрений.





В связи с налоговым маневром в России экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты планомерно снижаются, а в 2024 году они и вовсе должны обнулиться. Надо понимать, что этот источник пополнения ЗВР Беларуси сокращается и скоро прекратит свое существование.





- Какой была динамика в 2020 году?





- С точки пополнения резервов можно назвать состоявшееся в начале лета размещение еврооблигаций на сумму примерно 1,5 миллиарда долларов. Также был кредит, полученный от России, точнее два кредита. Первый - от Евразийского банка развития, второй – под конец 2020 года - кредит в 500 миллионов долларов непосредственно от правительства России. Это те средства, которые позволили пополнять резервы.





Ну а тратились они, во-первых, на погашение внешних долгов, во-вторых, Нацбанк активно продавал валюту на внутреннем рынке. Если предыдущие четыре года население было чистым продавцом валюты, то в 2020 году тенденция изменилась: население больше покупало валюты, чем продавало. Особые вспышки спроса на валюты у нас были в конце марта и в конце сентября. Этот спрос надо было удовлетворять, что Нацбанк и делал, расходуя резервы.





- Планы на 2021 год состоят в том, чтобы к его концу резервы не упали ниже 6 миллиардов долларов. Это достаточный размер подушки финансовой безопасности?





- Мы видим плановое снижение запасов. Отдавать из резервов в 2021 году придется больше, чем в них может поступить. Есть несколько критериев того, что считать достаточным с точки зрения золотовалютных запасов. Самый минимальный критерий – ЗВР должны быть не меньше суммы двухмесячного импорта страны.





Более комфортный показатель: два месяца импорта + краткосрочный долг, то есть долг, который надо отдавать в течение года. По первому минимальному показателю Беларуси надо иметь не менее 7 миллиардов долларов ЗВР, более комфортная цифра - 9 – 10 миллиардов. Понятно, что

6 миллиардов – это меньше двух месяцев импорта,

эту цифру сложно назвать комфортной по самым мягким критериям.



