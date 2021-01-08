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Официально: Макрицкий покинул пост главного тренера "Юности"

Белорусский специалист Александр Макрицкий покинул пост главного тренера «Юности». Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера команды будет Дмитрий Карпиков.

Ранее стало известно, что Алексей Баранов станет председателем ХК «Юность-Минск». Функционер участвовал в автопробеге за Лукашенко.

Ранее зампредседателя «Юности» Алексей Торбин и 17 хоккеистов команды подписали провластное письмо. Отметим, что Александр Макрицкий письмо не подписал.

Макрицкий возглавил «Юность» в 2019 году и стал с клубом чемпионом «Париматч-Экстралиги».
Источник: tribuna.com
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