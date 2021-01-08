+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

За дураков держат? Власть дерет с бизнеса огромные налоги и штрафы и просит еще... убрать снег

Столичные власти просят бизнес помочь с уборкой снега. Но возникает вопрос, а куда ушли те огромные деньги, которые минский бизнес платит в качестве налогов и всевозможных штрафов за "что-нибудь", в том числе и за забастовку?


фото носит иллюстративный характер

Заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович обратился к минским предпринимателям с призывом помочь убрать снег.

«Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным», — цитирует его агентство «Минск-Новости».

При этом сообщается, что коммунальные службы столицы активно чистят дороги и пешеходные зоны, а также выполняют противогололедные мероприятия. 

Вот пусть, наконец, и займутся своими непостредственными обязанностями коммунальщики и МЧС, вместо того, чтобы охотиться на БЧБ-символику.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]