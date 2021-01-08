











Министерство юстиции заявило, что соглашение включает в себя штрафы в размере $243,6 млн, компенсационные выплаты клиентам в объеме $1,77 млрд и создание фонда помощи жертвам авиакатастроф в размере $500 млн.





"Трагедии рейсов 610 авиакомпании Lion Air и 302 авиакомпании Ethiopian Airlines выявили мошеннические и обманные действия сотрудников одного из ведущих мировых производителей коммерческих самолетов", - заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Дэвид Бернс.





"Сотрудники Boeing выбрали путь прибыли, а не честности, скрывая от FAA (авиарегулятор США - Прим.) существенную информацию о работе своего самолета 737 MAX", - отметил он.





Boeing признал в судебных документах, что авиарегулятор был введен в заблуждение относительно системы коррекции маневрирования MCAS, что привело к авиакатастрофам.





В свою очередь, исполнительный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что соглашение "должным образом признает, как мы не оправдали наших ценностей и ожиданий".





В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX, потребовав от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий.





В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.