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Цены на нефть растут четвертый день подряд

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов 8 января после того, как продемонстрировали рост по итогам трех предыдущих дней торгов, пишет "Интерфакс".



Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:42 составила 54,47 доллара за баррель, что на 0,09 доллара (0,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

Цена февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла 50,93 доллара за баррель, что на 0,1 доллара (0,2%) выше уровня предыдущих торгов.
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