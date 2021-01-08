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Романчук: У Лукашенко сотоварищи быстро развивается синдром «Горизонта»

Известный экономист сделал прогноз на будущее: Беларусь ждет многоуровневый кризис.


«2021 год будет наполнен лебедями разных цветов. Будут другие пернатые и животные разных видов и расцветок. Агрессивные, наглые, жадные, злобные будут качать свои права – за счёт тех, кто не умеет защищать свои, — пишет Ярослав Романчук.

В Беларуси интенсифицируется многоуровневый кризис. Александр Лукашенко с его ОМОНоэкономикой продолжит разрушать производителей товаров и услуг. Ускорится проедание сбережений домашних хозяйств. Больше людей будут бедными и считать деньги до следующей зарплаты/пенсии. Будет расти дыра в государственном бюджете. Риски инфляции и девальвации будут существенно выше, чем в 2020 году.

Принуждение белорусов к «народному единству» так же абсурдно, как выращивание бананов в Витебске. Золотовалютные резервы быстро истощаются. Долги стремительно растут. Инвестиционная засуха косит старое и блокирует новое.

Белорусы обречены на падение зарплаты, пенсий и социальных выплат. Кондовость и токсичность белорусской модели Совок/Госплан пухнет, а аппетиты номеклатурно-силовых начальников не снижаются.

У Лукашенко сотоварищи быстро развивается синдром «Горизонта»: прекрасное советское промышленное прошлое (ему уже более 40 лет) может вытянуть нас в светлое благополучное будущее в 2020-2030-х. Достаточно накачать «Горизонт» деньгами налогоплательщиков, защитить коконом льгот, дотаций, преференций, заставить всех внутри страны покупать бытовые приборы/устройства от «Горизонта», а также поставить его начальником над майнингом биткойнов при использовании электроэнергии БелАЭС (под это можно даже установить тариф в 0,1 центр за Квт/час, в шесть раз ниже, чем для населения).

ПВТ – в утиль, как не оправдавший политических надежд проект. Китайско-белорусский парк – на запасный путь. Коптит небо, но финансово не греет. Агрогородки и без особого внимания правительства будут зарастать бурьяном, а Минск разбухнет до 2,5 миллионов жителей. В нём скоро будет жить каждый третий белорус.

И вот как в такой ситуации делать прогноз?»
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