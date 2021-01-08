Реально ли заставить всех работать «из-под палки»?





— Государство не сможет найти для человека подходящую ему работу, если практикуется отношение к безработным как к тунеядцам, — рассказал эксперт «Аргументам и фактам в Беларуси» . – Допустим, инженер потерял работу, и ему нужно потратить определенное время, чтобы найти работу по специальности. Но государство говорит: «Нет, ты не будешь тунеядцем и пойдешь мести дворы!» Нет ничего плохого в том, чтобы мести дворы, однако в нормально функционирующей экономике люди устраиваются на ту работу, которая им нравится или подходит, а не выполняют из-под палки ту, которую их заставляют делать.





Государство должно не заставлять работать, а помогать в трудоустройстве. Помощь может быть разная, например, предоставить возможность работы в другом городе с релокацией, а также помочь пройти бесплатные курсы повышения квалификации или новые курсы, благодаря чему человек обретет новую профессию. Сегодня безработным предлагается обучение бесплатно по приобретению ряда профессий, но таких курсов может быть больше и разных.





Но то, что больше всего необходимо безработным, - это пособие по безработице. Такая поддержка важна, чтобы человек не думал, что его семья умрет с голоду, и мог спокойно какое-то время изучить имеющиеся на рынке труда вакансии, походить на собеседования и через несколько месяцев найти то место работы, которое подойдет ему наилучшим образом.





Подчеркну: в индустриальную эпоху «палки» не работают. Сегодня мотивация работников и их креативность гораздо важнее, а также понимание того, что они не рабы на производстве, а работают на себя.





Что касается уровня безработицы в Беларуси, то он по международным меркам нормальный. Наша экономическая система в целом не особенно реагирует на экономические кризисы в смысле безработицы. Например, когда в США начинается экономический кризис, то там безработица растет очень быстро. У нас этого традиционно не происходит в силу разных вещей: люди соглашаются на меньшую з/п; им урезают премии, надбавки, но их чаще всего не увольняют. Поэтому сейчас у нас безработица абсолютно нормальная и практически не отличается от естественного уровня безработицы в развитых странах – 4,5-5,5%. Этот феномен присущ всем странам с высоким индексом человеческого развития. Потому что в таких странах, как Беларусь, где много образованных людей и существует большая степень разделения труда, не каждая работа подходит каждому человеку. Поэтому все время есть определенное количество людей, которые находятся в поиске работы. Они не постоянно без работы, а временно. Возможно, уволились с одного места работы и ищут другое, более подходящее им по своим требованиям. Или решили улучшить свои навыки или приобрести другие, потому что им недостаточно знаний. Бывают ситуации, когда в одном городе нет работы и человек обдумывает переезд туда, где есть работа. Это нормальная ситуация.





У нас не Советский Союз, и мы не строим коммунизм. Если люди не хотят работать, то не работают. А если хотят – то работают. В современных рыночных экономиках используется только рыночная мотивация к труду, когда человеку предлагают работу за определённые деньги.



