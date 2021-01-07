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Стоимость биткоина установила новый рекорд, впервые превысив отметку в 40 тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории выросла до 40 000 долларов, удвоившись менее чем за месяц, а общая рыночная стоимость криптовалют превысила 1 триллион долларов, сообщает Bloomberg.

Эксперты в качестве одной из причин роста курсов криптовалют назвали спрос со стороны спекулятивных розничных трейдеров, следящих за трендами фондов и институциональных инвесторов, пишет finance.tut.by
Биткоин вырос на 11% до 40 150 долларов только за этот четверг. А за последний год у криптовалюты наблюдался четырехкратный рост. Сейчас на его долю приходится около двух третей рыночной стоимости всех криптовалют.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас «добыта» большая часть биткоинов.
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