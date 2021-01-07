+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

НАУ назвал преступлением против народа изменения в Налоговый кодекс

Изменения в Налоговый кодекс, в результате которых были введены налоги даже на лекарства и детские товары, были приняты лишь для удержания власти и подпитки ее деньгами.

НАУ назвал преступлением против народа изменения в Налоговый кодекс
Евгений Бурый, ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы, обратился к чиновникам, которые приняли закон «Об изменении Налогового кодекса»

«В первый день нового года так называемая власть сделала свой подарок белорусам. 

Режим ввел новые налоги, повысил налоговые ставки и отменил льготы – в том числе на лекарства и детские товары. 

Многие чиновники упорно игнорируют требования закона и призывы к их соблюдению. Они намеренно замалчивают негативные последствия изменений для людей и экономики», - отметил Евгений Бурый, пишет Ежедневник

По его мнению, у чиновников в приоритете слепое исполнение и подчинение.

«Представителей власти, которые разработали и согласовали такие изменения, можно смело называть антинародной властью, - отметил Бурый. - В Беларуси 24 министерства, 12 комитетов, 6 концернов, 22 иные государственные организации и 13 высших органов госуправления. При этом режиме никому не позволено встать на защиту людей. Но мы точно знаем, что среди чиновников есть достойные и честные люди, которые ждут подходящего момента.

Все должностные лица, кто высказался против, отказался ставить подпись, дал отрицательное заключение по внесению изменений в Налоговый кодекс – сообщите нам об этом. 

Всех причастных к принятию законопроекта мы установим – и сделаем эту информацию публичной. 

Инициируем внесение в санкционные списки каждого, кто причастен к террору и геноциду. Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не ковид – но и не только Лукашенко. Всем сторонникам режима и нелегитимной власти пора усвоить, что эти налоговые новшества коснутся их самих и их семьи.

Евгений Бурый отметил, что принятый с нарушениями закон не имеет юридической силы, его выполнение не является обязанностью. Однако нынешняя власть будет заставлять его исполнять. По мнению НАУ, это является преступлением, поэтому все такие факты будут вноситься в «Единую книгу регистрации преступлений».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]