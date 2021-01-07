Властям пришлось сильно экономить на общегосударственной деятельности и социальной политике. Однако МВД, КГБ, здравоохранение и стройка получили денег больше, чем планировалось на них потратить в начале года.





Всего в бюджет не поступило 2.143.962.722 рубля налогов от планируемого в начале года показателя. Из них почти 50% не досчитались от налогов на доходы и прибыль (-1 052 320 091 рублей). Также крупная сума не поступила от налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности (-876 905 401 рублей).





На чем экономили?

С учетом таких корректировок в доходах, властям пришлось пересмотреть и расходы. Больше всего решили сэкономить на общегосударственной деятельности (-1 056 850 078 рублей). В это пункте решили больше всех пожертвовать выплатами на такие направления, как: финансовые и налоговые органы (-10 961 572 рублей), открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом (-16 872 352 рублей) и обслуживание государственного долга страны (-307 952 596 рублей).





Также власти решили пожертвовать социальной политикой (-117 004 741 рублей), образованием (-22 688 912 рублей), физической культурой, спортом, культурой и средствами массовой информации (-55 960 865 рублей), а также национальной экономикой (-183 001 243 рублей).





На что потратились?

Несмотря на большой дефицит доходов, власти смогли найти деньги, чтобы заплатить сверх нормы и планов на такие направления, как: органы внутренних дел (+19 589 891 рублей сверх планов), органы государственной безопасности (+1 683 091 рублей), органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям (+15 521 913 рублей), а также здравоохранение (+37 997 215 рублей, что обуславливается борьбой с пандемией).





Не экономили и на жилищно-коммунальных услугах и жилищном строительстве (+363 732 рублей сверх нормы). Сумма эквивалентна стоимости просторной «трешки» в новостройке. На строительство и архитектуру потратили также немного больше, чем планировали (+444 788 рублей). Однако этот доход «съел» дефицит пункта «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры» (-18 883 225 рублей). Итого «промышленность, строительство и архитектура» недополучили 18 438 437 рублей.