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Биткоин дважды за ночь побил ценовой рекорд

Рост стоимости криптовалюты за последние сутки превысил 6%.



Курс Bitcoin дважды за ночь обновил исторический максимум, преодолев отметку $36 тыс., а затем $37,7 тыс.

Биткоин достиг пиков после штурма Капитолия в США, сообщает gazeta.ua.

Согласно данным CoinDesk, по состоянию на сейчас курс криптовалюты снизился до $37,18 тыс. Рост биткоина за последние сутки превысил 6%. Капитализация криптовалюты поднялась почти до $689 млрд.

Отмечается, что биткоин стал для инвесторов новым защитным активом, который поможет сохранить деньги. Усиление нестабильности в мире повышает спрос на эту криптовалюту. Поэтому он обновил исторический максимум после того, как сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса.

При этом в долгосрочной перспективе курс биткоина может превысить $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве защитного актива, считают стратеги JPMorgan Chase.
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