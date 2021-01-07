Белорусы увязли в жилищных кредитах





Размер долгов по кредитам на улучшение жилищных условий бьет исторические рекорды. Banki24.by рассказывает чего ждать в 2021 году?





Уже более 10 лет население может брать кредиты только в белорусских рублях. Это значит, что на размер долга по кредитам физлиц практически не влияют курсовые разницы при переоценке обязательств в валюте.





Остаточные кредиты белорусов в валюте крайне низки и на 1 декабря составили 11,2 млн USD в эквиваленте. Доля рублевых кредитов на ту же дату достигла 99,81%, что эквивалентно 15,565 млрд BYN.





Банковские кредиты населению делятся на 2 большие группы — потребительские и жилищные. В последние месяцы долг физлиц по потребительским кредитам стал сокращаться. Причиной является затухание рыночного кредитования после введения в августе ограничений Нацбанка.





Опасаясь девальвации, банки задрали максимальные ставки по потребкредитам выше 30%. Это плата за повышенные риски дестабилизации белорусской экономики.





Задолженность белорусов в виде потребительских кредитов падает уже 3 месяца подряд. Иными словами, сейчас белорусы погашают больше потребкредитов, чем им выдают банки. В сегменте жилищного кредитования все пока более позитивно. Это связано со значительной долей кредитования на условиях господдержки.





Возведение жилья с господдержкой выступает драйвером рынка. Сравните: за 11 месяцев 2020 года сдача нового жилья в целом выросла к 2019-му на 8,3%, а с господдержкой — на 13,7%.





24 декабря был официально опубликован указ № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». В число главных параметров прогноза чиновники включили ввод жилья, строящегося с господдержкой. В 2021-м предлагается построить не менее 1 млн кв м такого жилья.





На исходе 2020-го власти позаботились о материальном обеспечении льготного строительства. По указу № 495 от 29 декабря Минфин внес остатки фонда нацразвития в уставный фонд Беларусбанка.





Сумма остатков фонда нацразвития могла достигать 797 млн BYN. При этом данные средства должны быть направлены банком на предоставление льготных жилищных кредитов. Более того, все деньги, которые потом поступят банку в виде погашения таких кредитов, будут направляться на выдачу новых льготных кредитов.





К 1 декабря задолженность белорусов по жилищным кредитам составила 9,797 млрд BYN, что является историческим максимумом в рублевом выражении. За 2020 год размер обязательств вырос на 15,9%.