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ООН: впервые за 22 года в мире вырос уровень крайней нищеты

Под угрозой нищеты на сегодня находятся еще около 27 миллионов человек.


Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире – впервые за минувшие 22 года.

Как сообщает «ТАСС», об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности. В связи с пандемией заседание провели в онлайн-режиме.

Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций.

"В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, - сказал он. - Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек".

Генсек ООН обратил внимание, что во всем мире "усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития".
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