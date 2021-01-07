ООН: впервые за 22 года в мире вырос уровень крайней нищеты





Уровень крайней нищеты в 2020 году увеличился во всем мире – впервые за минувшие 22 года.





Как сообщает «ТАСС», об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по поддержанию мира и стабильности. В связи с пандемией заседание провели в онлайн-режиме.





Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса усугубила целый ряд негативных тенденций.





"В 2020 году впервые за 22 года произошел рост крайней нищеты, - сказал он. - Как ожидается, спад экономической активности в хрупкой ситуации и в условиях конфликтов ввергнет в нищету еще дополнительно от 18 до 27 млн человек".





Генсек ООН обратил внимание, что во всем мире "усугубляется гендерное неравенство, причем мир оказался отброшен назад на десятилетия с точки зрения доли работающих женщин как ключевого драйвера для инклюзивного развития".



