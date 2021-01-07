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Всемирный банк пророчит спад экономики Беларуси на 2,7% в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси на 2,7% в 2021 году. Об этом говорится в январском докладе «Перспективы глобальной экономики».


Международный финансовый институт называет среди рисков для белорусской экономики продолжение политического кризиса в стране, пишет TUT.BY

Прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, утвержденный указом Александра Лукашенко, предполагает рост ВВП на 1,8%.

Эксперты ВБ прогнозировали, что ВВП Беларуси по итогам 2020 года снизится на 1,6%. Однако 5 января Лукашенко сказал, что падение составило всего 0,5%.

В целом Всемирный банк отмечает восстановление мировой экономики. Ее рост в 2021 году ускорится до 4%. Но многое будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса и темпов вакцинации. По мнению экспертов ВБ, ВВП России в 2021 году должен вырасти на 2,6%, Еврозоны — на 3,6%, Китая — на 5,2%, Польши — на 3,5%, Украины — на 3%.

При этом по итогам 2021 года размер мировой экономики все равно будет меньше доковидного уровня. Сокращение мирового ВВП в 2020 году оценивается в 4,3%.

Всемирный банк также оценил динамику ВВП Беларуси в 2022 году. По его прогнозу, белорусская экономика должна вырасти на 0,9%.
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