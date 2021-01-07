Всемирный банк пророчит спад экономики Беларуси на 2,7% в 2021 году





Международный финансовый институт называет среди рисков для белорусской экономики продолжение политического кризиса в стране, пишет TUT.BY





Прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, утвержденный указом Александра Лукашенко, предполагает рост ВВП на 1,8%.





Эксперты ВБ прогнозировали, что ВВП Беларуси по итогам 2020 года снизится на 1,6%. Однако 5 января Лукашенко сказал, что падение составило всего 0,5%.





В целом Всемирный банк отмечает восстановление мировой экономики. Ее рост в 2021 году ускорится до 4%. Но многое будет зависеть от дальнейшего распространения коронавируса и темпов вакцинации. По мнению экспертов ВБ, ВВП России в 2021 году должен вырасти на 2,6%, Еврозоны — на 3,6%, Китая — на 5,2%, Польши — на 3,5%, Украины — на 3%.





При этом по итогам 2021 года размер мировой экономики все равно будет меньше доковидного уровня. Сокращение мирового ВВП в 2020 году оценивается в 4,3%.





Всемирный банк также оценил динамику ВВП Беларуси в 2022 году. По его прогнозу, белорусская экономика должна вырасти на 0,9%.