Слухи: глава Нацбанка Каллаур подал в отставку









В Нацбанке решительно опровергают это сообщение, передает телеграм-канал Экономика





Кстати, Павел Каллаур руководит Нацбанком с декабря 2014 года. И надо сказать, весьма успешно. За многие годы это фактически первый профессионал во главе Нацбанка. Именно благодаря ему в Беларуси была "покорена" инфляция.





Но поскольку в обозримом будущем на фоне политического кризиса страну ожидают финансово-экономические потрясения, то, не исключено, что правящий режим захочет включить печатный станок.





Снова-таки, по слухам, такие попытки давления на Нацбанк со стороны правительства уже предпринимались. Каллаур же известен как ярый противник этого.





Так что, вполне вероятно, что в каждом слухе есть доля слуха... Как говорят, поживем - увидим.