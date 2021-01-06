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Слухи: глава Нацбанка Каллаур подал в отставку

Директор интернет-компании Astronim, известный беларусский дизайнер Богдан Коровец сообщил в Фейсбуке, что глава Нацбанка Павел Каллаур подал в отставку.

Слухи: глава Нацбанка Каллаур подал в отставку


В Нацбанке решительно опровергают это сообщение, передает телеграм-канал Экономика.

Кстати, Павел Каллаур руководит Нацбанком с декабря 2014 года. И надо сказать, весьма успешно. За многие годы это фактически первый профессионал во главе Нацбанка. Именно благодаря ему в Беларуси была "покорена" инфляция. 

Но поскольку в обозримом будущем на фоне политического кризиса страну ожидают финансово-экономические потрясения, то, не исключено, что правящий режим захочет включить печатный станок. 

Снова-таки, по слухам, такие попытки давления на Нацбанк со стороны правительства уже предпринимались. Каллаур же известен как ярый противник этого.

Так что, вполне вероятно, что в каждом слухе есть доля слуха... Как говорят, поживем - увидим.
"Белорусский партизан"
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