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Беларусь вернулась к бартерным расчетам с сельхозпредприятиями

Правительство Беларуси допускает бартерные схемы расчетов с сельхозпредприятиями, неплатежеспособность которых имеет «устойчивый характер».



Об этом говорится в постановлении Совмина №797 от 31 декабря 2020 года.

«Облисполкомам совместно с Минсельхозпродом … обеспечить финансирование закупки сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд заготовителями, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер, в том числе путем применения неденежных форм расчетов…», - говорится в документе.

Документом установлены объемы госзаказа на поставку (закупку) зерновых, сахарной свеклы, семян рапса и льноволокна.

Постановлением №798 от 31 декабря правительство установило размеры субсидий, выплачиваемых сельхозпредприятиям за произведенную продукцию.

В 2021 году субсидии будут выплачиваться сельхозпредприятиям за коровье, кобылье, козье и овечье молоко, молодняк крупного рогатого скота молочных пород, крупный рогатый скот мясных пород и их помесей, овец, шерсть овечью, гречиху, зерно кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов, свеклу сахарную, тресту льна-долгунца.

Например, субсидия за 1 литр молока составит 2,6 копейки, за 1 кг гречихи – 9,7 копейки.
АФН
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