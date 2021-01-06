Из-за российского рубля лихорадит и беларусский

Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%. Вчера рубль РФ тащил корзину вниз, он же сегодня поднимает её вверх.





Курс доллара обвалился сразу на 0,0166 BYN до 2,5655 BYN/USD.





Сегодня прервалась серия из трёх укреплений подряд, за время которой стоимость доллара успела вырасти всего на 0,0113 BYN.





Доллар опустился до минимума за 16 дней.





Если на торгах в понедельник объём торгов долларом превысил $75 млн. (максимум за 130 дней), то сегодня он составил всего $17 млн.





Курс евро снизился на 0,0055 BYN до 3,1648 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который был установлен вчера.





Курс российского рубля подскочил на 0,0222 BYN до 3,4853 BYN/100 RUB.





Напомним, что в начале недели рубль РФ подорожал до максимума за четыре месяца.





Итоги первой рабочей недели 2021 года

Первая неделя выдалась очень короткая — всего три рабочих дня, но белорусскому рублю хватило времени, чтобы укрепиться ко всем валютам:





курс доллара −0,0134 BYN (−0,52%);

курс евро −0,0032 BYN (−0,10%);

курс российского рубля −0,0018 BYN (−0,05%);

стоимость корзины валют −0,22%.





Итоги декабря на БВФБ

За декабрь белорусский рубль смог незначительно подорожать к доллару и существенно девальвироваться к евро и российскому рублю:





курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);

курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +1,66%.





Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть, а доллар почти на четверть.





Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.





курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);

курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);

курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);

валютная корзина +14,09%.





Центробанк России

Банк России первый раз установит новые официальные курсы валют только 11 января и действовать они будут с 12 января. А до тех пор будут действовать последние официальные курсы, которые были установлены в конце 2020 года:





доллар 73,8757 RUB/USD;

евро 90,7932 RUB/EUR.