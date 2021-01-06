Из-за российского рубля лихорадит и беларусский
Евро покинул исторический максимум, а доллар упал ниже минимума за две недели на бирже 6 января.
Валютная корзина подорожала всего на 0,06%, после вчерашнего обвала на 0,57%. Вчера рубль РФ тащил корзину вниз, он же сегодня поднимает её вверх.
Курс доллара обвалился сразу на 0,0166 BYN до 2,5655 BYN/USD.
Сегодня прервалась серия из трёх укреплений подряд, за время которой стоимость доллара успела вырасти всего на 0,0113 BYN.
Доллар опустился до минимума за 16 дней.
Если на торгах в понедельник объём торгов долларом превысил $75 млн. (максимум за 130 дней), то сегодня он составил всего $17 млн.
Курс евро снизился на 0,0055 BYN до 3,1648 BYN/EUR. Евро покинул исторический максимум, который был установлен вчера.
Курс российского рубля подскочил на 0,0222 BYN до 3,4853 BYN/100 RUB.
Напомним, что в начале недели рубль РФ подорожал до максимума за четыре месяца.
Итоги первой рабочей недели 2021 года
Первая неделя выдалась очень короткая — всего три рабочих дня, но белорусскому рублю хватило времени, чтобы укрепиться ко всем валютам:
курс доллара −0,0134 BYN (−0,52%);
курс евро −0,0032 BYN (−0,10%);
курс российского рубля −0,0018 BYN (−0,05%);
стоимость корзины валют −0,22%.
Итоги декабря на БВФБ
За декабрь белорусский рубль смог незначительно подорожать к доллару и существенно девальвироваться к евро и российскому рублю:
курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%.
Итоги девальвации 2020 года
Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть, а доллар почти на четверть.
Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.
курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);
курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +14,09%.
Центробанк России
Банк России первый раз установит новые официальные курсы валют только 11 января и действовать они будут с 12 января. А до тех пор будут действовать последние официальные курсы, которые были установлены в конце 2020 года:
доллар 73,8757 RUB/USD;
евро 90,7932 RUB/EUR.
Источник: select.by
13:58 06/01/2021
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