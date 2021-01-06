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Всемирный банк не согласен с Головченко: прогнозирует спад беларусской экономики на 2,7% в 2021 году

Всемирный банк прогнозирует спад беларусской экономики на 2,7% в 2021 году, в то время, как беларусский режим рассчитывает на рост в 1,8%.

Всемирный банк не согласен с Головченко: прогнозирует спад беларусской экономики на 2,7% в 2021 году
Об этом говорится в январском докладе «Перспективы глобальной экономики». В сравнении с июньским релизом оценка ВВП Беларуси в 2021 году ухудшена на 3,7 п.п.

Всемирный банк оценивает снижение ВВП страны в 2020 году в 1,6%., что на 2,4 п.п. лучше июньского релиза. Лукашенко же на днях заявил, что по итогам прошлого года экономика упала на 0,5%. Официальная статистика по ВВП будет обнародована на следующей неделе.

Напомним, прогноз социально-экономического развития Беларуси на 2021 год, по версии правительства Головченко, утвержденной Лукашенко, предполагает рост ВВП на 1,8%.

Среди рисков для беларусского ВВП Всемирный банк называет продолжение политического кризиса, который может повлечь за собой новые санкции.

В целом Всемирный банк отмечает восстановление мировой экономики. Ее рост в 2021 году ускорится до 4% (на 0,2 п.п. меньше, чем в июньском прогнозе), а в 2022 году составит 3,8%. 

При этом по итогам 2021 года размер мировой экономики все равно будет меньше допандемического уровня более чем на 5%. 

Сокращение мирового ВВП в 2020 году оценивается в 4,3%, что на 0,9 п.п. больше, чем прогнозировалось в июне. В целом динамика будет зависеть от темпов вакцинации от коронавируса, а также дальнейшего распространения COVID-19.

Рост ВВП США в 2021 году оценивается в 3,3%, Еврозоны — в 3,6%, Японии — в 2,5%, Китая — в 7,9%.

В 2022 году ВБ ожидает, что ВВП США вырастет на 3,3%, Еврозоны — на 4%, Японии — на 2,3%, Китая — на 5,2%.

ВВП России в 2021 году должен вырасти на 2,6%, а в 2022-м — на 3%, Польши — на 3,5% и 4,3%, соответственно, Украины — на 3% и 3,1%.
Источник: reform.by
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