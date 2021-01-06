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Еще одно "достижение" режима: девальвация рубля на 22% к доллару и на 34% к евро

Белорусский рубль закончил 2020 год с девальвацией по доллару в размере 22%, по евро – 34%.

Еще одно "достижение" режима: девальвация рубля на 22% к доллару и на 34% к евро
На пике падения за доллар давали 2,6631 в конце августа, за евро – 3,1680 в конце декабря. Myfin.by вспоминает, как девальвировался белорусский рубль в прошлом году. Максимально наглядно.

«Черный вторник» для белорусского валютного рынка произошел 10 марта 2020. Самое крупное однодневное подорожание доллара – более чем на 11 копеек, евро также дорожал в этот день сильнее всего – на 15,7 копеек за сессию. Март в целом оказался рекордно девальвационным для белорусского рубля в этом году. 

А после небольшого отката от весеннего прыжка случилась «протестная» девальвация августа, когда курсы доллара и евро прибавили еще 20-25 копеек на фоне политического кризиса в стране.

Тогда в августе некоторые обменники из-за возникшего дефицита наличной валюты готовы были продавать доллар только по 3 рубля.

В конце года курсы евро и доллара начали все дальше расходиться друг от друга. Если доллар остался в коридоре 2,5-2,6, то евро продолжил рост, установив новый исторический максимум аккурат 31 декабря 2020 года.
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