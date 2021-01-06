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Повышение налогов: EPAM осторожно возмутилась

Компания EPAM осторожно или даже понимающе возмутилась по поводу повышения ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ и Великого камня, заявив при этом, что ничего не намерена компенсировать своим сотрудникам.

«EPAM не планирует никаких немедленных изменений или компенсаций в связи с увеличением ставки подоходного налога для сотрудников компаний ПВТ. Определённые изменения налогового кодекса время от времени происходили и происходят во многих странах мира, где оперирует компания», - говорится в пресс-релизе IT-компании.

В качестве примера EPAM приводит повышение в 2013 и последующее понижение в 2018 ставок подоходного налога в США, а также возможное повышение ставок в 21-22 годах.

«Такие процессы, происходящие в разных странах, имеют как положительные, так и отрицательные аспекты и для сотрудников, и для компании в целом. Однако, никаких автоматических изменений или компенсаций в таких случаях не происходит», - сказано в пресс-релизе.

Пример с США, мягко говоря, сложно назвать корректным из-за разницы в используемых в США и Беларуси налоговых систем (подоходный против НДС), не говоря уже о том, что повышение/снижение налогов происходит в результате смены власти и является частью политической игры.

Но общая ситуация в стране все-таки привела к коррозии лояльности крупнейшего члена ПВТ.

«…считаем нужным отметить, что в дополнение к нынешней общей ситуации в Беларуси и на фоне того, что другие страны в регионе (в том числе такие крупные, как Россия и Украина) вводят значительные льготы для ИТ-индустрии и демонстрируют серьёзную заинтересованность в привлечении высококвалифицированных и востребованных во всем мире специалистов, непредвиденное повышение налогов может привести к ещё большей миграции из страны и повышению репутационных рисков, связанных со стабильностью условий работы в ПВТ», - говорится в пресс-релизе.
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