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Олексина от санкций защитила покупка «Идея Банка»?

Сделка по покупке контрольного пакета акций белорусского «Идея Банка» у польского холдинга Getin Holding могла стать причиной, по которой близкий к Лукашенко белорусский бизнесмен Алексей Олексин был вычеркнут из третьего санкционного списка Евросоюза в отношении Беларуси.



Как сообщил 5 января портал Bankier.pl со ссылкой на информацию Getin Holding, Нацбанк Беларуси разрешил «МТБанку» покупку контрольного пакета акций «Идея Банка».

В ноябре Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам 99,9% акций «Идея Банка» за 50 млн белорусских рублей.

Getin Holding анонсировал продажу белорусского актива еще в июле 2020 года. Бенефициарными собственниками «МТБанка» являются Алексей и Инна Олексины.
АФН
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