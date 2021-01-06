Олексина от санкций защитила покупка «Идея Банка»?









Как сообщил 5 января портал Bankier.pl со ссылкой на информацию Getin Holding, Нацбанк Беларуси разрешил «МТБанку» покупку контрольного пакета акций «Идея Банка».





В ноябре Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам 99,9% акций «Идея Банка» за 50 млн белорусских рублей.





Getin Holding анонсировал продажу белорусского актива еще в июле 2020 года. Бенефициарными собственниками «МТБанка» являются Алексей и Инна Олексины.