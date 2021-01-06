Романчук: «Есть вопросы к премьеру Головченко»





«Почему пока не названа цена на газ для Беларуси на 2021 год? — интересуется Ярослав Романчук. — Есть вопросы к премьер-министру Роману Головченко.





Завершились переговоры белорусских властей с Россией по газу. Глава Совмина называет цену выгодной, «очень комфортной», «практически на уровне 2020 года», «ниже, чем выходит по формуле 2011 года», но НЕ НАЗЫВАЕТ конкретную цену.





Нет информации о конкретном объеме газа, который Беларусь планирует закупить у Газпрома в 2021 году. С чего бы это? Отчего такая секретность? Почему бы не назвать конкретные цифры?





Тому могут быть несколько причин. Роману Головченко было поставлено конкретное задание добиться улучшения условий поставок газа в 2021 году. В 2020 году цены на энергоресурсы были такими неприлично низкими, что Беларусь явно переплатила сотни миллионов долларов за газ. Белорусское правительство и не платило – почти до осени. Союзники-партнеры-друзья-соседи категорически отказались снижать цены на газ и, в конце концов, получили свои деньги после того, как правительство России выделило Беларуси очередной кредит.





Во-вторых, сохраняется высокая неопределенность с БелАЭС. Запустишь ее – тогда нужно резко сокращать объемы закупки газа. Запустишь атомную станцию – а что тогда делать с электроэнергией? В страны ЕС не продашь. Россия пока тоже не берет. Внутри Беларуси такого спроса нет. Тупик.





Переговоры по БелАЭС идут, и никто до конца не знает, когда она будет запущена на полную мощность. Когда это произойдет, включится кредитный счетчик. Как тут решишь, сколько газа закупать? Сложные переговоры продолжаются. Подставляться под штрафные санкции Газпрома тоже не хочется, если пообещаешь купить один объем газа, а купишь на 3 – 4 млрд. кубов меньше.





В-третьих, Роман Головченко не хочет вызывать гнев и ярость Александра Лукашенко, который часто требует от своих подчиненных невозможного. Даже цена в $127 за тысячу кубов может восприняться нервным, разбалансированным, потерявших ориентиры Лукашенко, как поражение и подстава. Поэтому премьер-министр всячески оттягивает момент открытия цены и объемов поставки, чтобы подготовить почву для этой новости.





В-четвертых, в политически очень чувствительной ситуации сомнительной должностной легитимности Александра Лукашенко критически важной становится должность премьер-министра Беларуси. В случае чего именно он становится временным главой Беларуси.





Кремлевские технологи/технократы не могут отказать себе в удовольствии использовать Романа Головченко в неких своих планах и схемах. И тут они могут либо его подставить и постараться слить, либо наоборот возвысить, поддержать и укрепить. Все зависит от того, насколько договороспособным является Роман Головченко для Кремля/Газпрома.





В-пятых, цену на газ, объем поставки не назвали, просто по бюрократической оплошности. Ну, мы вот знает – и хватит. А то, что никто больше не знает – так и не надо. Много будешь знать – начнешь власть критиковать. Вам, простым смертным, тарифы доведены – вот и платите.