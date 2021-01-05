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С чего бы это? Строительство "Газпром центра" в Минске снова заморозили

С 1 января строительство многофункционального «Газпром центра» в Минске приостановлено на 3 месяца.

Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.

Российская газовая монополия начала строить комплекс на месте бывшего автовокзала «Московский» в 2015 году. Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. 

Много проблем возникло из-за сложных грунтов на площадке, где планировали возвести здание высотой в 189 метров. Геологические исследования заняли определенное время.

В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International. Активные работы на объекте возле Национальной библиотеки шли в течение 2020 года. В апреле строители заливали бетон на стилобатах и делали колонны под будущее здание. В сентябре завершили бетонирование фундаментной плиты.

В ноябре компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком строительства центра, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Александру Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года.

Однако белорусские власти не продлили срок действия инвестдоговора, который предоставлял ряд преференций и льгот заказчику. «Газпром» в свою очередь не утвердил новую смету на строительство комплекса в Минске. В итоге стройку было решено приостановить на 3 месяца.

Эксперты, знакомые с ходом строительства «Газпром центра» в Минске, предполагают, что объект опять будет, скорее всего, законсервирован, проведут реструктуризацию проекта в сторону его уменьшения. 

«Газпром уже много средств вложил в этот проект, поэтому выходить из него нет смысла. Вместе с тем сейчас ситуация на рынке не та, чтобы возводить нечто масштабное», — отмечают источники. 

Будущий комплекс должен был включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр.

Вместе с тем «Газпрому» предстоит урегулировать вопросы с итальянским генподрядчиком. Кроме того, минские власти могут выставить белорусской «дочке» «Газпрома» штрафные санкции за несвоевременную сдачу объекта. 

«В любом случае дальнейшая судьба центра будет решаться во время переговоров руководителей „Газпрома“ и Беларуси», — считают собеседники.

В компании «Газпром трансгаз Беларусь» воздержались от комментариев.
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