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Романчук: Премьер-министру стыдно признаться о новой цене на российский газ

Белорусским властям не удалось добиться от "Газпрома" снижения цены вопреки экономическим предпосылкам, заявил "Белорусскому партизану" руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук.

Романчук: Премьер-министру стыдно признаться о новой цене на российский газ
– 24 декабря «Газпром» и белорусские власти определили порядок формирования цен на газ на 2021 год. Через несколько дней премьер-министр Головченко назвал цену газа «очень комфортной», добавив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. Почему же власти не раскрывают эту цену? 

– Вместо того, чтобы прямо сказать: цена вот такая-то – 127 долларов за тысячу кубометров, 130 или сколько угодно, но это честная справедливая цена, стороны начинают на ровном месте напускать туману. Когда такое происходит, то понятное дело, есть желание что-то скрыть.

Я так понимаю, со стороны Головченко есть желание скрыть от Лукашенко и населения неудачные переговоры и то, что не удалось добиться снижение цены от «Газпрома» вопреки экономическим предпосылкам. 

Со стороны «Газпрома», возможно, есть желание понравится Кремлю, учитывая насколько шатким и уязвимым стало положение Лукашенко.

Так я объясняю отказ двух сторон дать однозначный ответ на совершенно простой вопрос.


– Цена газа для Беларуси в прошлом году была выше, чем для остальной Европы – 127 долларов за тысячу кубометров. Теперь эксперты пишут, что в 2021 году цены на газ в Европе будут колебаться в пределах 150-170 долларов за тыс. куб. м. 

Из заявлений правительства можно сделать вывод, что для Беларуси цена будет как минимум не ниже 130 долларов. А какой была бы справедливая стоимость для Беларуси?  

– Надо понимать, что «Газпром» поставляет в Европу не больше трети всего своего газа и эта доля будет снижаться. Между тем Беларусь является третьим покупателем «Газпрома». 

Я удивляюсь: как можно было в такой ситуации не найти аргументов, чтобы снизить цену хотя бы до 100 долларов за тысячу кубометров? 

Тут или слабые переговорщики были с белорусской стороны, или среди них были лица, которые имели шкурные интересы в том, чтобы для «Газпрома» переговоры завершились более выгодно.

С другой стороны, при нынешней власти у нас нет никакой привязки к европейскому рынку. Между Беларусью и Россией действуют внутренние договоренности, внутренний схематоз. 

И логика взаимоотношений теперь такова, что энергоресурсы стали частью инструментов по принуждению Беларуси к подписанию дорожных карт по углублению интеграции.

«Газпром» никогда не был прозрачной структурой. Российские власти использовали его, чтобы обогащаться лично и покупать управленческие элиты соседних стран. Что, наверное, произошло и с Беларусью.
"Белорусский партизан"
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