лектроэнергию закупают украинские трейдеры ООО «ДЭ Трейдинг» («Донбассэнерго»), ООО «Днипросталь-энерго» («Интерпайп» Виктора Пинчука) –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно, передает украинское издание Цензор.





Планируют закупать белорусскую электроэнергию ещё и украинские компании «ЭРУ Трейдинг» и «Энерджи Трейд Групп.





Это произошло благодаря тому, что в декабре украинский регулятор снял запрет на поставки электроэнергии из Беларуси и Украины, которые раньше после скандала ввел президент Украины Владимир Зеленский весной 2020 года. Последний был не против отмены.





Напомним, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), народный депутат Валентин Наливайченко заявил в ноябре, что некие «деструктивные силы» пытаются возобновить импорт электроэнергии из Беларуси.





Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся в Украину с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний в соседней стране.





Решение Украины возобновить импорт энергии из Беларуси, возможно, поможет БелАЭС быть более финансово эффективной. Ведь раньше власти страны косвенно признали, что после ввода ее в строй появятся излишки электроэнергии.





Решение Украины было принято на фоне, когда европейские страны вводят против властей Беларуси новые санкции. А страны Балтии запрещают поставлять на свои рынки электроэнергию из Беларуси из-за претензий к БелАЭС.





А вот министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее завявил, что не видит оснований для экономических санкций в отношении властей Беларуси.





В свою очередь, эксперт российской программы «Безопасность радиоактивных отходов», физик-ядерщик Андрей Ожаровский рассказал изданию The Insider, что отказ Литвы покупаьь белорусскую электроэенергию делает Белорусскую АЭС неокупаемой.