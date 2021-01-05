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Биржа: евро снова на максимуме, российский рубль рухнул

Российский рубль резко обвалился к белорусскому и потянул за собой валютную корзину. Её значение рухнуло сразу на 0,57%.

Это максимальное относительное укрепление белорусского рубля к корзине валют за последние два месяца. Сегодня стоимость валютной корзины упала до минимума за 12 дней.

Курс доллара подрос на 0,0026 BYN до 2,5821 BYN/USD. Доллар укрепился уже третий раз, но суммарно это составило всего 0,0113 BYN.

Сегодня объёмы торгов долларом упали на $40 млн, в то время как вчера они превысили $75 млн. — максимальное значение за 130 дней.

Курс евро вырос на 0,0059 BYN до 3,1703 BYN/EUR — нового исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен на последних торгах 2020 года.

Курс российского рубля рухнул на 0,0446 BYN до 3,4631 BYN/100 RUB и покинул максимум за четыре месяца.

Итоги декабря на БВФБ

За декабрь белорусский рубль смог незначительно подорожать к доллару и существенно девальвироваться к евро и российскому рублю:

курс доллара −0,0084 BYN (−0,32%);
курс евро +0,0693 BYN (+2,24%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +1,66%.

Итоги девальвации 2020 года

Белорусский рубль уверенно девальвировался ко всем валютам. Евро подорожал на треть, а доллар почти на четверть.

Примечательно, что российский рубль по итогам года и по итогам декабря подорожал одинаково.

курс доллара +0,4704 BYN (+22,31%);
курс евро +0,8043 BYN (+34,03%);
курс российского рубля +0,0889 BYN (+2,62%);
валютная корзина +14,09%.

Центробанк России

Банк России первый раз установит новые официальные курсы валют только 11 января и действовать они будут с 12 января. А до тех пор будут действовать последние официальные курсы, которые были установлены в конце минувшего года:

доллар 73,8757 RUB/USD;
евро 90,7932 RUB/EUR.

Итоги декабря в России

Российский рубль в последнем месяце года смог укрепиться и к доллару, и к евро:

курс доллара −2,3242 RUB (−3,05%);
курс евро −0,5213 RUB (−0,57%).

Итоги на валютном рынке РФ за 2020 год

Российский рубль за минувший год существенно подешевел к доллару и евро. Так, российская валюта на пятую часть обесценилась к доллару и почти на треть к евро:

курс доллара +11,9700 RUB (+19,34%);
курс евро +21,3047 RUB (+30,71%).
Источник: select.by
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