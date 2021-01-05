Такие данные приведены в Основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики РБ на 2021–2023 годы. Судя по цене нефти, этот сценарий довольно пессимистичный, так как в настоящее время ожидается, что она будет выше.





В Основных направлениях также отмечено, что объем импорта нефти из РФ в РБ для переработки в 2021 году сохранится на уровне 18 млн. тонн. Это означает, что Беларусь планирует отказаться от импорта нефти из других стран.





Что касается инфляции, то цель по ней установлена равной 5,5%. А среднегодовая ставка рефинансирования ожидается в 2021 году в пределах 7,75–8%.





При этом экономическую политику планируется оставить без изменений, и в стране предполагается таким образом обеспечить финансовую устойчивость. Все это должно позволить увеличить ВВП в 2021 году на 1,8%, в 2022 году — на 2,9%, и в 2023 году — на 3,8%.





Величина поступающих в бюджет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты в 2021 году должна составить 379 млн. рублей, а вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения — 1,6 млрд. рублей.





На выплаты по государственному долгу в 2021 году планируется направить 8 млрд. рублей. На погашение уйдет 4,9 млрд. рублей, а на обслуживание — 3,1 млрд. рублей.





Большая часть расходов будет осуществлена в иностранной валюте: 3 млрд. долларов. Из них на погашение будет направлено 1,9 млрд. долларов, а на обслуживание — 1,1 млрд. долларов.





Значительную часть валютного долга (примерно на 1 млрд. рублей) предполагается рефинансировать. На внешних финансовых рынках правительство Беларуси собирается привлечь 775 млн. долларов, а на внутреннем рынке — 200 млн. долларов.





Кроме того, на выплаты по государственному долгу планируется направить средства, которые должны возвратить в бюджет организации, получавшие их из средств иностранных кредиторов, в сумме 564,6 млн. рублей, а также остатки средств республиканского бюджета в размере 1 859,5 млн. рублей.