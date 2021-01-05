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"Табакерка" уже обогнала "Белсоюзпечать": еще три десятка киосков

Сеть «Табакерка» зарегистрировала в наступившем, 2021 году первый киоск: в городе Березино. Всего же примерно за две недели в реестре появилось 30 новых точек. Сейчас общее число — 2942.




Это самый большой охват среди всех торговых сетей, за исключением Белкоопсоюза. Но его масштабы сложно измерить, так как кооперативная сеть представлена в реестре большим числом юрлиц.

Государственная сеть киосков «Белсоюзпечать» на данный момент насчитывает 1067 точек и занимает второе место после «Табакерки».
Officelife.media
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