











Это самый большой охват среди всех торговых сетей, за исключением Белкоопсоюза. Но его масштабы сложно измерить, так как кооперативная сеть представлена в реестре большим числом юрлиц.





Государственная сеть киосков «Белсоюзпечать» на данный момент насчитывает 1067 точек и занимает второе место после «Табакерки».